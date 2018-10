El Titanic 2 navegará por primera vez en el 2022

El Titanic 2 navegara por primera vez en el 2022

En esta oportunidad el barco contará con muchos más salvavidas y se espera que zarpe en el año 2022, el nuevo Titanic hará exactamente el mismo recorrido que el original. Los pasajeros podrán disfrutar del mismo diseño que el original solo que con tecnología de este siglo.

Un Titanic más seguro y confortable

El Titanic 2 tenía previsto zarpar en el 2016, sin embargo, Plamer, tuvo algunas complicaciones legales por el nombre porque se le exigía un pago de millones en regalías, finalmente, el político logró dar solución a este inconveniente.

El nuevo Titanic 2 será fabricado en China, tiene una inversión aproximada de 440 millones de euros, va a tener espacio para 2 mil 400 personas y 900 tripulantes. El viaje de inauguración será desde Dubai hasta Southampton, lugar de donde zarpó el original. La primera ruta que hará será hasta la ciudad de Nueva York, no tiene conocimiento sobre las próximas rutas.

Palmer, se ha asegurado de que su barco tenga exactamente el mismo lujo con el que contaba el Titanic original, guardando cada detalle del barco de los sueños. No obstante, este nuevo proyecto no contará con conexión a internet. Por su parte, el casco del barco será soldado y no remachado.

Después de que el mundo presenciara la película del Titanic, muchas personas han querido tener la oportunidad de conocerlo y navegar en él, ahora tendrán la oportunidad de hacerlo, aunque aún los boletos no han salido a la venta.

Se avecina un tercer Titanic

Después de conocer la noticia de que zarpará un Titanic 2, Blue Star Line quiso también tener un barco, pero, este no saldrá a navegar por el mar, sino que será un parque de atracciones que se pueda mover de un lugar a otro.

El tercer Titanic también tendrá un aspecto similar al original, la idea es que cualquier persona tenga la oportunidad de conocer el barco más afamado de la historia. Sin embargo, el proyecto se detuvo debido a que se desató una polémica porque este nuevo barco no sólo sería una réplica exacta, sino que simularía el choque del barco contra un iceberg, tal como ocurrió en el año 1912.

La empresa que se encargaría de administrar el barco no quiso continuar con el proyecto, ya que, no consideró prudente que la atracción simulara lo ocurrido con el barco original.

El Titanic de atracción, contaría con elementos mecánicos e incluiría unas gafas de realidad virtual para que las personas que se atrevieran a conocerlo tuvieran la posibilidad de tener una experiencia asombrosa e inigualable.

Así que, quienes tienen el sueño de conocer el Titanic, van a tener la oportunidad de navegar en él y de tener una única experiencia con el invento de un barco de diversión.