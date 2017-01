El lado negativo de la Teletón

Por José A.

La forma en la que se distribuye el dinero, según los organizadores, es a través de la entrega de becas de salud, creación de mayor infraestructura para las diferentes sedes de la clínica a lo largo del país, entre otros.

Con más de treinta años de historia en la televisión del Perú se ha convertido en un evento de referencia en el que suelen intervenir las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo y es uno de los eventos más seguidos por los espectadores.

Sin embargo, y desde hace algunos años han surgido críticas en torno al evento, que vienen desde diferentes ambientes del país y que pretenden “desenmascarar” lo que para ellos significa un gran fraude.

Las denuncias contra el teletón:

Desde siempre los eventos caritativos suelen generar cierto recelo de parte de algunos grupos sociales que ven en ellos algo negativo, por ejemplo: la propaganda que significa para aquellos que intervienen en él, dándose un aspecto de caritativo.

Y es que, aseguran desde las redes sociales, caldo de cultivo para críticas hacia cualquier cosa, que los artistas y cantantes que participan en el teletón no lo hacen de gratis, si no que cobran importantes cantidades de dinero, de forma que no se trata de un simple acto altruista, sino de un negocio más.

La verdad es que ningún cantante ha asegurado que cobra por participar en el Teletón peruano, y por el momento no se tienen pruebas de esto.

Los derechos del nombre:

Otros, por su parte, explican que el Teletón no es ya solo un negocio de la televisión peruana, sino que también incluye agentes extranjeros, como es el caso de “don Francisco” el presentador chileno que cobra por el uso del nombre “Teletón”, aunque, y según el director de la organización en Perú, los pagos por derechos representan tan solo el 0,03% del total del dinero recaudado, esto para el celebrado en 2014.

Enrique Rivas, en ese mismo año, explicó que la Fundación Teletón Perú, una organización sin fines de lucro, invertía el 20% del total del dinero recaudado en los gastos propios de la realización del evento, sin especificar exactamente a cuales, solo refiriéndose al dinero que se paga el chileno “don Francisco”.

Desvío del dinero:

Se ha visto incluso a periodistas en la televisión, como Ricardo Belmont, criticar fuertemente el supuesto desvío del dinero obtenido por el Teletón de Perú, mencionando que la misión de San Juan de Dios se ha convertido en una clínica privada que ha dejado de lado lo que era en sus inicios el motivo por el que se hacía el Teletón.

A través de la televisión el periodista Ricardo Belmont explicó, entre otras cosas, y valiéndose de las supuestas cuentas públicas que la fundación Teletón Perú explica en qué se invierte los fondos obtenidos, que el dinero usado para crear infraestructura no había ido a parar allí, arguyendo que durante sus visitas a la Clínica San Juan de Dios no vio cambio alguno en la edificación.

Llama la atención que el periodista haga estas denuncias, sobre todo tomando en cuenta que trabajó en el Teletón hasta que entró en la vida política, convirtiéndose en alcalde de Lima. Él explica que ha visto cómo se perdió el espíritu original del evento y denuncia que ahora es un simple negocio que trafica con la idea de la gente de ayudar en una causa noble.

Críticas internacionales:

Las críticas a los teletones no vienen solamente de las personas en las redes sociales o de algún ex directivo de la fundación, y es que la misma ONU, en un documento que envió a través del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al gobierno de México, pero que son aplicables a los de todo el continente, que estos acontecimientos dan una visión errónea de las personas con discapacidad.

Según la ONU con el Teletón se da la impresión de que los que sufren alguna discapacidad son objeto de una necesaria caridad, de manera que se da entender a la sociedad que este tipo de persona no puede valerse por sí misma, contrario a lo que debería ser el espíritu integrador.

En la carta se incluían una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, en las que se le pedía que no invirtiera dinero destinado a programas para discapacitados en el Teletón, aunque esto no es algo que suceda en el Perú.

La verdad es que las críticas al teletón seguirán existiendo durante mucho tiempo, porque si se aclaran las dudas planteadas en el presente texto, se puede tener la seguridad de que aparecerán otras, de modo que ya es una cuestión personal el invertir o no en una fundación que, a pesar de los comentarios negativos ha conseguido hacerse un espacio en el cariño del público peruano.

