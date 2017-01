El gran negocio de la salud en el Perú por Carlos Moreno

Audios que incriminan a Carlos Moreno ex asesor de PPK

Más datos

DESMENUZAMOS LOS AUDIOS QUE INCRIMINAN AL EXASESOR DE PPK

5106

De todo el material a la vista, se desprende la siguiente historia. Siempre basándonos en la transcripción de los audios atribuidos a Moreno y a sus socios.

1.- La Previa

En abril de este año, cuando Aníbal Velásquez era el ministro de Salud, el Arzobispado de Lima firmó un convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS) para que los centros médicos de la iglesia católica atiendan a los pacientes del seguro estatal. La firma fue noticia en varios medios, incluso en la web del propio Ministerio de Salud.

“El Arzobispado de Lima administra actualmente 20 centros de salud. La primera etapa de este convenio beneficiará a más de 40 mil asegurados del SIS de los distritos de Lurín y Pachacamac, que podrán ser atendidos en el Comité Local de Atención de Salud (CLAS) “Juan Pablo II” de Manchay”.

El propio cardenal Juan Luis Cipriani fue uno de los más entusiastas con el acuerdo.

2.- La clínica

La clínica en cuestión está ubicada en número 2949 de la avenida Benavides que, según se indica, debía hacer un convenio con el Arzobispado de Lima. Con esto ya tenían carta libre para contratar con el Seguro Integral de Salud (SIS). ¿Por qué el convenio? Pues porque según la norma vigente, este seguro no permite contrato con empresas privadas y se debía aprovechar el acuerdo entre la Iglesia y el SIS.

Basándonos en la transcripción de los audios, la idea de Carlos Moreno y sus socios era convertir a la clínica -hoy especializada en tratamiento de la osteoporosis y otras especialidades médicas- en un proveedor casi exclusivo del SIS, con posibilidad de atender en todas las especialidades médicas posibles e incluso construir una ampliación y hasta tenían planes con el hotel que está al costado.

El hotel serviría para hospedar a pacientes del seguro o tal vez para una ampliación, como lo hizo saber en una de las conversaciones el doctor Aldo Peirano, dueño de la Clínica Osteoporosis.

3.- Los pascientes

Carlos Moreno, quien además es jefe del Servicio de Gastroenterología [sistema digestivo] del Hospital Loayza, se encargaría de derivar a los pacientes SIS a la clínica ubicada en la cuadra 29 de la avenida Benavides. También, según lo que dice en sus conversaciones, tenía a todo un equipo de profesionales de la salud que se encargarían del trabajo en el lugar.

El negocio para Moreno estaba en el cobro de medicamentos en farmacia, en análisis y en exámenes como rayos X, de próstata láser, y, su especialidad, endoscopías y pancreatografías. Todos estos venían con una comisión para él y para el médico que ordenara los exámenes.

En una parte de las transcripciones, el exasesor de PPK presiona para que la clínica firme el convenio con el Arzobispado. Moreno menciona una frase que será materia de investigación en la Fiscalía.

“Yo hablo con el MONSEÑOR”.

Aquí se hace referencia a Monseñor Raúl Chau. La cercanía de Moreno con la Iglesia no es novedad. En el 2013, el Hospital Loayza inauguró una nueva “Unidad del Hígado”, el médico jefe del área era Carlos Moreno y para el acontecimiento se contó con la presencia de nada más y nada menos que la del cardenal Juan Luis Cipriani y la congresista fujimorista Karla Schaefer.

4. Las otras especialidades

“Tenemos cinco años para armarlo todo. Termino eso y me voy”.

Con esa frase, Moreno le expresa a su interlocutor el tiempo requerido para poder hacer que la clínica de Osteoporosis se convierta en la proveedora estrella del SIS. También menciona varias especialidades como oftalmología, dermatología, odontología y los aparatos requeridos para que estas especialidades empiecen a funcionar con el médico que él mismo tenía la potestad de elegir.

Así, se da una conversación con el odontólogo Fernando Pérez, a quien Moreno le explica el negocio en la clínica con el SIS y le promete dinero por montones.

“Hola, Fer, tengo la clínica en Benavides es a todo lujo, consultorios que ni sueñas. Pacientes SIS. El SIS paga muy bien. La clínica te contrata a ti y te paga. Ese es el negocio. Arma tu empresita. Te van a llamar y yo quiero que tú lo manejes. Vas a ganar plata y mueves todas tus máquinas. Recién vas a ganar plata, papá. Estabas perdido. Se va a comunicar contigo Miguel Sifuentes”.

5. La hija del amigo y su propia hija

Otra conversación se da en la sede de la clínica en cuestión. Los participantes son Moreno, Aldo Peirano, dueño de la clínica, Miguel Sifuentes, administrador de la clínica Benavides y otros no identificados.

El exasesor hoy denunciado comenta que la hija de “Renzo” [se trata del empresario Renzo La Rosa, amigo de Moreno] está estudiando una especialidad en Odontología en la Universidad Cayetano y que a la vez es amiga de la hija del propio Moreno, quien está terminando la carrera de Odontología.

“Mira yo muevo todo pero en la parte dental quiero que las chicas entren, Flavia y Camila. Te pongo odontólogos. La parte dental se queda con ellas. Yo lo único que te pido porque esto va a producir un mundo de plata, pero lo que quiero es Odontología para las chicas. Hacemos una empresa que les dé servicios a ustedes y compartimos. Las chicas harán crecer todos los locales”.

6. Las conexiones

En ese mismo lugar y frente a las mismas personas, el exasesor comenta que Susana de la Puente, empresaria y una de las financistas de la campaña de PPK a la presidencia, fue quien “le abrió varias puertas”.

Además, se ufana de haber puesto al presidente de Essalud. El 1 de setiembre fue designado el ingeniero Jorge Gabriel del Castillo Mory como nuevo presidente ejecutivo de esa institución.

Del Castillo es director de la Maestría en Supply Chain Management de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Máster en Science Management Science Operations Management, of University of Manchester, Reino Unido. No es comprobable que haya sido designado presidente de Essalud por influencia de Moreno.

Lo cierto es que el día que el SIS firmó el convenio con el Arzobispado de Lima, en abril de este año, el jefe, Julio Acosta Polo, destacó el incremento de presupuesto para la unidad.

“El presupuesto del SIS se ha incrementado de S/ 500 millones a S/ 1,700 millones en lo que va de este gobierno”.

Con las investigaciones que realice el Ministerio Público, varias cabezas van a rodar, desde las más caras corbatas hasta una que otra sotana.

Por: Laura Grados (Utero)