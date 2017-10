El caso de la empadronadora

La mujer de 37 años había presentado signos severos de abuso sexual.

Según el reporte de la Policía Nacional, la violación ocurrió a las 11:30 de la mañana, y un médico legista confirmó el hecho al decir que la mujer de 37 años había presentado signos severos de abuso sexual; luego de algunas averiguaciones se dio con el violador, un hombre de 45 años llamado Marco Antonio Luza Segundo que reside en el Asentamiento Humano Edilberto Ramos en Villa El Salvador.

La Jueza Carmen Ruiz Díaz, de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia Lima Sur, según informó el Poder Judicial mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer que pedirá 9 meses de prisión preventiva contra el acusado, mientras éste se declara inocente al decir que el no la violó ya que "Si la hubiera violado, ella hubiera gritado", aseguró Luza Segundo a la prensa peruana mientras era trasladado al Ministerio Público de Lima Sur para hacerle las intervenciones correspondientes al caso.

¿Más involucrados detrás del caso?

Se dice que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha estado ofreciendo sobornos a cambio de silencio, incluso la victima de la violación declaró que estaba evaluando el hecho de denunciar al INEI por falta de protección, sin embargo su hermano declaro a un periódico peruano que “el INEI me ha dicho que no diga nada, que me calle y que la llevarán al hospital nada más”, razón por la cual todos los familiares de la víctima se encuentran consternados ya que no pueden explicarse cómo es que una institución tan reconocida no puede ser capaz de ofrecer seguridad a sus trabajadores.

Debido a toda esta polémica, se convocó a un protesta para el día 23 de octubre en horas del mediodía a las afueras del local del Instituto encargado del censo 2017 en Jesús María, con el fin de protestar en contra de los abusos recibidos por las mueres en el Perú, dicha protesto se trató de un plantón en el participaron grupos activistas como Ni una menos, Collera, Demus, Un hombre no viola, Paro Internacional de Mujeres, Purita Carne y el Centro de la Mujer Peruana Flora Trsitán.

