Efectos de los videojuegos

Distraerse y recrearse suele ser para muchos, aspectos importantes que tener en su vida. De hecho, sin entretenimiento la vida sería aburrida, pues sería como ver en blanco y negro. Pero, hay que recordar que el ser humano fue creado con la capacidad de disfrutar. Especialmente, de los grandes placeres de la vida como el comer, dormir, y por supuesto, divertirse.

Atendiendo a esto, algunos expertos afirman que los juegos son una buena manera de pasar el momento de distracción que debe haber en la vida de las personas. Así que no es solamente trabajar o estudiar, también es vital sacar tiempo para divertirse, por ejemplo, usando los mejores videojuegos.

La pregunta es, ¿tendrá alguna influencia positiva el jugar a través de la pantalla? Un estudio que se realizó a una población de niños, arrojó excelentes resultados que demostraban la influencia positiva que los videojuegos pueden tener. Se describirán algunas de ellas.

Capacidades cognitivas

La interacción moderada con los videojuegos puede generar en muchos casos el aumento de la capacidad cognitiva. En otras palabras, todo aquel que se mantiene concentrado en los videojuegos, adquieren mucha más atención, por lo que resolver problemas difíciles no requerirá de grandes esfuerzos.

Rendimiento académico

El rendimiento académico también es un factor destacable, que se mejora con la ayuda de los videojuegos. En el caso de los niños y adolescentes, a medida que pasan de un nivel a otro, quedan grabados en su memoria los obstáculos que tuvieron que enfrentar. Luego, cuando permanecen en sus aulas de clases, es muy probable que comiencen a aplicar cada experiencia de juego en sus actividades académicas de la mejor manera.

Creatividad

Al hablar de la creatividad, los videojuegos sin duda son una herramienta de calidad para explotar esta. Entonces, los videojuegos son capaces de despertar un sentido creativo en los niños. Así pues, sin importar el género o la edad, los videojuegos sacan lo mejor de cada participante y así exponen ideas creativas muy innovadoras.

Aprendizaje de ensayo y error

En el mundo de los videojuegos pueden ocurrir dos cosas, o se pierde o se gana. Pero indistintamente de lo que suceda, el jugador podrá levantarse y así poder seguir jugando hasta obtener el record deseado. Al principio, puede que los participantes de un juego electrónico cometan los mismos errores. Sin embargo, el ensayo hará que los errores poco a poco se vayan dejando atrás y la experiencia de juego será aún mayor.

Influencia negativa de los videojuegos

Ahora bien, no todo en el mundo de los videojuegos es realmente positivo. Hay que tener presente la importancia de ser equilibrados en el uso de los videojuegos. Quien no los use con moderación, podría tener consecuencias irreparables a largo plazo.

Dentro de la influencia negativa o las posibles consecuencias de pasar mucho tiempo jugando, se puede decir que genera un gran impacto en el comportamiento de cada individuo. Por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes, estos pueden producir descuido en las tareas escolares, falta de concentración en el aula de clases y un progresivo aislamiento. Y tratándose de los adultos, estos pueden descuidar cosas importantes en su vida.

Control sobre los videojuegos

La adicción a los juegos muchas veces puede producir daños emocionales que muy difícilmente se pueden reparar. Para los padres, acá se muestran sugerencias para que sus hijos disfruten del tiempo de ocio sin adicciones.

Tiempo de juego estipulado

El tiempo que se dispone para que los niños jueguen es una decisión personal. Pero lo más recomendable es que este no sobrepase de una hora. Pues, es allí donde se detiene y controla mejor el vicio que estos generan.

Juegos educativos

Los juegos que son más apropiados para los niños y adolescentes, generalmente son aquellos que enseñan valores educativos. Dichos juegos promueven eficazmente el aprendizaje y todas aquellas capacidades que el niño comienza a desarrollar a cierta edad.

Lugar apropiado para jugar

Establecer un lugar en el hogar para el juego permite que se tenga mayor control del uso de estos aparatos. Además, la supervisión es más efectiva, así que sabrás que están haciendo tus hijos y si es adecuado el videojuego para su edad.