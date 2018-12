Descansito antes de noche vieja.

Un descanso por favor

Todos necesitamos un descansito antes de la noche vieja…

Sí, es muy cierto y es que la vida no puede ser todo un agite constante, más bien recuperemos fuerzas, para enfrentar el desafío de la NOCHE VIEJA, o FIN DE AÑO, como en muchos países se conoce, concentrémonos en relajarnos, en consentirnos, en dejar de lado todo ese estado estresante de las calles, los mercados, las compras y hasta los familiares… No en serio, es que estas fiestas son realmente, todo un desafío y si no estamos preparados y nos damos un permisito para nosotros mismos, podemos sucumbir.

AHORA TE EXPLICO MUY SENCILLO COMO HACERLO, SIN QUE PAREZCA QUE ESTAMOS ABANDONANDO LA MISIÓN…

El escape de un soñador, esa es la mejor táctica, dejarnos caer en los brazos de nuestros sueños profundos y es literalmente así, todos se alejaran si saben que tu estas durmiendo y seguramente, rogaran para que tu tengas un buen descanso, te cerraran la puerta, se preocuparan porque tú no te despiertes, e incluso te acurrucaran, no faltará quien comente que eres un agua fiesta, y querrán colocarte canciones navideñas, villancicos y demás, pero sigue adelante, duerme y duerme con gusto.

Dándote unas duchas mágicas, no creas que con toda tu familia allí, no puedes preparar una tina para darte un buen baño, pues no, más bien date el momento para regalarte una buena ducha o escapadita a la tina, la idea es que dejen de necesitarte por un buen rato y que busquen a otros que seguramente si estarán disponibles para ser parte del estrés de tener a todos reunidos en una sola casa, haciendo todas las curiosidades familiares que hacen en navidad.

La acidez mentirosa te salva de mucha más bebida, enserio, funciona. Es que a veces algunas personas tienen mayor tolerancia a las bebidas que otras y si eres de aquellas que ya en el día de descanso no quieres seguir consumiendo bebidas o ser como el tío que desayuna con una cerveza gigante y quiere seguir hasta no parar, pues esta es la excusa perfecta, la acidez no hace quedar mal a nadie, aunque sea fingida.

Hacerte que se ha olvidado algún cometido, puede que sirva por unos días, y te sirve especialmente a ti que estás en tu lucha por unos días de descanso, seguramente se te ha olvidado hacer compras de regalos de ultimo momento y realmente no quieres levantarte para hacer estas cosas, claro está deben ser tareas superfluas, no necesarias ni elementales, porque si no, puede que pierdas en vez de ganar tranquilidad.

Realmente eres un adulto y no deberías estar vacilando, pero por unas horas de descanso lo puedes hacer, en realidad es risible, pero entre tantas actividades, necesitas un descanso, por eso puedes decir que no quieres hacer una tarea y seguramente todos te verán mal y todo el esfuerzo que hiciste se pierda en el olvido, pero si por el contrario, todas estas estrategias seguramente, saldrás fortalecido y encontrarás la manera de zafarte de algunas actividades de la navidad.

Luego de eso, seguramente todo seguirá, su camino normal y seguirán las actividades, tareas y demás complicaciones propias de esos días navideños.

Lo importante es relajarte, descansar, cuidar de tu salud física y mental en las navidades, como lo han indicado numerosos médicos, ya que es en estas fiestas cuando los indices de ansiedad aumente considerablemente, también se trata de disfrutar de todos los momentos, permitirte querer a todos, demostrarles valores a tus familiares, seguir teniendo la compañía de todos es un verdadero placer, sobre todo cuando falta alguno por la distancia o por que se ha ido de este mundo, es allí cuando seguramente te puedes arrepentir, para que no te pase esto comparte, ama y se feliz en cada etapa de estas fechas de Celebraciones Navideñas.