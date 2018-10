Cuidando nuestras vibraciones.

Cuidar las Vibraciones

En primer lugar debo decirte que la esencia del ser humano es la frecuencia vibracional que nos representa, en otras palabras "Somos Seres Vibracionales", por lo tanto respondemos a las frecuencias que hay en nuestro entorno, sin embargo de nosotros depende si nos dejamos arrastrar por las vibraciones oscuras o las vibraciones de luz que existen en nuestro entorno. Realmente la calidad de la energía que recibimos y que emitimos, depende de nosotros mismos, es realmente de esta manera no hay otra respuesta, por lo tanto te invito a que pienses en cómo cuidarlas y darle el trato adecuado, aquí te presento como hacerlo.

DEBEMOS CUIDAR NUESTROS PENSAMIENTOS, es la forma de conectarnos con las vibraciones. Si tus pensamientos son estables, todo lo que realices, responderá lógicamente a estas vibraciones de estabilidad. Debes tomar en cuenta que tu estas emitiendo a través del Pensamiento una Vibración que eventualmente regresará a ti. Por lo cual es necesario que Emitas los pensamientos más positivos para que el universo devuelva también las vibraciones más positivas.

DEBEMOS CUIDAR NUESTRAS AMISTADES Y COMPAÑÍAS, en otras palabras Cuidarnos de quienes nos Rodeamos, las vibraciones son poderosas y si nos rodeamos de personas quejumbrosas es que nuestros pensamientos están en esa sintonía, ten muy presente que tus amistades, compañeros, de trabajo, conocidos, vecinos, entre otros también vibran a tu alrededor, por lo tanto Rodéate de personas que eleven tu frecuencia vibracional, es decir, personas, alegres, positivas, animadas, emprendedoras, alejándote de aquellas que te deprimen, cuestionan todo, manipulan y hacen deprimente cualquier ambiente.

AUNQUE NO LO CREAS LA MÚSICA DEBES CUIDARLA, realmente la música que escuchas frecuentemente es un poderoso referencial de lo que haces y como actúas, seguramente te has pasado escuchando canciones muy depresivas y al salir a la calle te sientes desanimado y con una vibración muy baja, por eso es que debes prestarle mucha atención a la música que escuchas, ya que repetirás ese patrón rítmico y musical en todo lo que haces. La música debe brindarte paz, armonía, tranquilidad, pasión por lo que haces o lo que estas por emprender, elevando tu frecuencia vibratorio, no permitas que ella consuma tu energía.

CUIDA LO QUE VES, otro referencial para aumentar o disminuir tu frecuencia vibratoria es lo que entra por tus ojos, los programas de televisión, las películas, los videos, todo esto es percibido por tu cerebro como una realidad, lo que realmente tienes que entender, es que si Observas eventos negativos probablemente los estarás llamando para que aparezcan en tu vida, por lo cual debes cuidar cada día más lo que observas.

CUIDA TU AMBIENTE, cada uno de nosotros vibramos con lo que está a nuestro alrededor, por lo tanto también el ambiente responde a estas frecuencias, es importante, sentirte cómodo en donde estas, manteniendo los ambientes limpios, arreglados, con temperatura cálida, con aromas agradables, de otra forma, Así como está tu ambiente está tu mente, los ambientes caóticos desmejoran tu vibra y por lo tanto tu salud.

CUIDA LA PALABRA, lo que dices, como lo dices y en el tono que lo dices, aumenta o disminuye tu frecuencia vibracional, Recuerda que la palabra es poderosa, no destruyas tus progresos espirituales con palabras mal sanas, evita juzgar, no critiques, asume el silencio cuando sea necesario.

ADOPTA LA GRATITUD COMO UN MODO DE VIDA, por todo lo que tienes y por todo lo que tendrás, agradecer siempre es muy buen ejemplo de progreso y de buena actitud ante la vida, La Gratitud es uno de los secretos de la ascensión vibracional, mientras Más agradecido te sientas mejor se tornará tu vida.

Practica estos sencillos pero potentes pasos y verás cómo tu vida empieza a cambiar, ELEVANDO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL, para ti y no por los demás.