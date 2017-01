Cuando no se tiene buen paladar la buena comida sabe cara

La comida fea no debería ser una opción a tu paladar, lo malogra con el tiempo y siempre te gustará

Si conoces restaurantes que preparan mala comida, no vayas y promueve ello, verás que mejorarán su calidad.

Una ama de casa o un buen padre de familia saben los secretos que encarna la buena comida, el toque exacto para darle realce al sabor, buscar ese ingrediente de tal modo que no necesite nada más. Pero también hay personas que en su poca cultura (comer bien es un tipo de cultura) gastronómica satisfacen su apetito solo con comida que tiene el nombre de un suculento plato pero no es así, no contiene el cariño que debería tener, al contrario es un hipotético plato que se usa para lucrar y no satisfacer.

Las personas no acostumbradas a la calidad pasan por alto esta evaluación de sabor y pagan sin ofrecer ninguna sugerencia o crítica al restaurador. Cada vez es menos la calidad que le ponen las familias a sus comidas, mas prácticas, mas saborizantes, todo instantáneo, y se ha perdido ese arte de cocinar bien. Esto es por la falta de tiempo o por desdicha, recuerden que cocinar es un tipo de arte que se necesita mucha concentración y estar totalmente relajado, no se puede cocinar si la persona esta bajo el efecto del algún tipo de estrés excesivo.

Cuando la comida es usada para lucrar

Muchos restaurantes ofrecen un menú tentador, ese ají de gallina que tanto nos gusta, o ese lomo saltado saltado cuando llega a la mesa nos vamos de cara ante semenjante desepción, tiene buena pinta pero su sabor es desagradable.

He visto varios blogs donde se habla de buena comida, sitios especializados en comer bien, pero sorpresa alguna me doy cuando el lugar resulta ser uno muy concurrido y de la misma forma publicitado. Son restaurantes de "Alta cocina" donde un simple lomo saltado se vuelve un gran lomo saltado, puede ser por la presentación, los cubiertos, el plato, etc, que lo hace diferente, pienso en el cariño y el conocimiento que le pone la persona que lo prepara. Veo gente sorprendida y anonadada por un plato de lentejas bien presentadas con un bistec apanado a S/.45.00, es acaso el precio una especie de sugestión para creer que lo costoso es superior, tiene mucho que ver el marketing en este aspecto, pero no vayamos por ahí.

Hay mercados peruanos donde se vende comida deliciosa, el único punto es que no es un lugar muy agradable porque la mezcla de aromas no hace predominar la exquisitez del plato, le quita el lujo de una comida casera y deliciosa. Algunas de las personas sorprendidas por la comida costosa son aquellos que no han tenido el privilegio de tener rica comida en casa, pero son buenos profesionales y pagan por conseguirla, de alguna manera esto hace que más locales incrementen su calidad pero en realidad hace un bien al gusto pero no al bolsillo.

Una comida rica debería empezar como una cultura al paladar en casa, aprender a cocinar algo rico debería forma parte de un valor innato en nuestros hijos. Usar ingredientes naturales y simples como un rico ceviche en casa o el clásico arroz con pollo, aprender a cocinar la pechuga y mas tips caseros que no deberían perderse en el tiempo.

Finalmente no me sorprende ver un buen plato de tallarines a lo alfredo en un buen restaurante y pagar S/.65.00 por ello, si lo puedo preparar en casa o ir en todo caso a otro lugar y probar comida de países diferentes al nuestro. Lo irónico es hacer una feria donde se pruebe comida casera a precios exorbitantes.

Aprendamos a comer rico, sano y diferenciar lo bueno, no hagamos que estas personas sigan lucrando con su comida muy mala.

