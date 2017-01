Cuando mi hijo subió al árbol

El otro día fui con mi hijo mayor al parque a jugar, y se quiso subir a un árbol que era medio difícil para trepar. No voy a negar que sentí un poco de nervios. Recuerdan?, “es mi bebe” pero entiendo ahora que no debo decirle: “es peligroso”, “no se puede”, sería como limpiarle las manos sin que se hayan ensuciado. Por el contrario, tenía que darle ánimos, estar a su lado sí, pero no debía dirigirlo en donde tenía que poner cada pie, el debía hacerlo sólo!.