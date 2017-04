Congresista fujimorista, Bienvenido Ramírez, infórmese más de loque es esta terrible enfermedad Alzheimer.

Esta enfermedad es muy triste y terrible.

Existen muchas teorías respecto a esta enfermedad e incluso se dice que podría ser hereditario, pero más que risa nos deja perplejos saber que un padre de la patria, quien incluso cuenta con un equipo de asesores, cometa tal desliz. Parece que a este legislador, no sabemos que legisla, la demencia senil ya lo está alcanzando. Ojalá, en algún momento, aprendamos a elegir, espero que esto no sea un mal precedente respecto a las próximas elecciones. ¡Ahí está pues! De una vez aprendamos que la mayoría no siempre tiene la razón. Es hora de que iniciemos la concientización de los ciudadanos y enarbolar las banderas de la cultura política.

Señor congresista, reivindiquese y al menos presente un proyecto de ley destinado a favorecer a las personas que padecen de este mal irreversible.

Milagros Elena Rojas Sánchez.

