¿Cómo ser un Influencer y no morir en el intento?

El Influencer de hoy

Lo dicho, todos o casi todos soñamos con ser influenciadores de otros y gozar de las mieles del éxito que este gran arte hoy en día deja, como dividendos, artículos, ropas, comidas, entre muchos, muchos beneficios más. Sin embargo hay que estar preparado, para ser Influencer.

Si nos ponemos a ver el detalle, ser un Influencer, es realmente fácil, debido a que el Influencer es aquella persona que puede llevar a muchos por una vía y en el camino les ofrece orientación y su tiempo para que tu aprendas sobre un tema en particular o de varios, por lo cual, realmente existen muchos Influencer, en la vida diaria, la cosa es que en el internet, todo es diferente.

La definición de Influencer, en el internet puede ser tan amplia como ambigua, algunos señalan que es cuestión de seguidores, otros de los tópicos o temas que manejan, otros por el contrario piensan que es por la utilidad que presentan en las redes de ciertos artículos, otros llegan a decir que es todo el conjunto y así van llenando cada día ese saco de Influencer, que pues… a veces se hace cuesta arriba llenarlo con nuestras posibilidades y Estrategias de marketing digital.

No obstante y en aras de aclarar muchas dudas debemos decir, que el “Influencer es aquella persona que tiene muchos seguidores y se dedica a hacer su trabajo comentando en las redes sociales las bondades, defectos o virtudes de una marca o producto en particular”… Listo.

SER INFLUENCER NECESITA DE ACTITUD, de conocimiento, de espontaneidad, de creatividad, además requiere que los temas que maneje sean realmente un motivo de seguimiento, porque si no hay seguidores que comenten, para bien o para mal, realmente no podrás considerarte parte de esta onda.

TODO ES CUESTIÓN DE UN NICHO, los nichos muy pocos conocidos, o explotados pueden resultarte atractivos, puedes hacer alianzas con otras personas para que tus comentarios lleguen más allá de lo normal. Eso sí, luego de descubrir el nicho adecuado debes saberlo explotar y convertirte en un Ciudadano Global, sin las limitaciones que puedan existir en tu ambiente de trabajo.

SER INFLUENCER NO SOLO DEPENDE DE UN BUEN TRABAJO, hay que saberlo editar, resumir, condensar, saber en qué momento debes publicarlo, cuando aparecer o penetrar en la red, por cuanto tiempo estar presente en ellas, en que horarios, entre muchas otras cosas más.

SER INFLUENCER ES DE TRABAJO DURO. Con esto te digo, que no es soplar y hacer botellas… Que tampoco es fácil pues, ser un Influencer, el desarrollo de un Influencer debe ser sostenido, no un sube y baja, sino más bien una línea recta que en algún momento empieza a subir, subir y subir, dejando que todo lo que ha quedado atrás, no se olvide, pero si se pueda englobar como aprendizaje.

TODOS QUIEREN SER INFLUENCER, pero ¿realmente están preparados? En la actualidad, los artistas, también son Influencer, los cantantes, actores, socialites, empresarios, pero no es por tener seguidores, es por mantenerse en la cima de la popularidad y del éxito, es más bien una cuestión de ego, por supuesto que monetizan, pero más allá de ello, es un juego de alter egos, que han permitido, permear a otros estratos, con lo cual los Influencer quieren más bien parecerse y no distanciarse de estos referentes.

SER INFLUENCER ES DE FUERZA Y PERSONALIDAD. Muchos de los Influencer son claros, concisos y precisos, a veces irreverentes y contradictorios, pueden ser malhumorados, excéntricos y crueles con los seguidores, hasta el punto de descalificarlos, para luego, sentirse arrepentidos y que sus equipos de trabajos desmientan los comentarios, minorasen sus acciones o digan que por cualquier motivo, no lo querían decir.

Sin embargo esta práctica, que es muy común, para hacerse de más seguidores y polémicas, de verdad desvirtúa el juego del Influencer, lo denigra de alguna manera y lo contrapone al poder que puede tener para agrupar masas.

LOS VERDADEROS INFLUENCER SIGUEN EL CAMINO DEL BUEN SAMARITANO. No todos son de esta manera, los Influencer, también se unen para muchas causas muy buenas, que son delicadas pero que sus horas de práctica, hacen que se vean normales y sin ningún complejos, temas como la xenofobia, las enfermedades venéreas, la prostitución, el sectarismo, las drogas, en sus manos parece que son realmente un juego de niños, no porque ellos sean parte de ello, sino que manejan a la perfección, las palabras correctas y los mensajes adecuados para que la gente realmente se sensibilice por estos y otros asuntos.

Ciertamente la tecnología y el internet, nos arropa, sin embargo para ser Influencer, debemos tener actitud positiva, recordar los valores familiares, las costumbres y que no todo es ser parte de un negocio, de lucrar, de hacerse famosos pasando por encima de otros y sobre todo de que se trata de un Trabajo Honesto que puedes hacer desde casa, que si lo haces con esa honestidad, realmente los seguidores lo percibirán de esta manera y de alguna manera u otra te alentarán a seguir adelante.