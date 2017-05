Baños que no necesitan de agua

Somos testigos de cómo la naturaleza ha azotado con toda su furia a nuestra escaza política de prevención, alrededor de 100,169 damnificados, más de 134,290 viviendas afectadas, no son suficientes para que nuestras autoridades y nosotros tomemos consciencia sobre la seriedad del asunto, y lo importante que es estar preparados para algo que sabemos no es nuevo para el país, esas son las últimas cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y lamentablemente el numero sigue creciendo, puesto que los desastres no paran ni van a parar.