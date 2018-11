Aumenta tu felicitad en 10 minutos con este ejercicio

Para muchas personas la felicidad no se encuentra tan fácilmente, como para otras, ya que, hay diversidad de aspectos que intervienenque hacen que algunos se sientan deprimidos o como si estuvieran viviendo una vida en modo automático.

Ya sea por el estrés constante del trabajo, tener que movilizarse a diferentes lugares para realizar diligencias, la rutina del hogar e incluso lidiar con los caprichos de los niños hacen que las personas no vivan una vida plena y feliz. Sin embargo, hay técnicas que se pueden llevar a cabo diariamente para sentirse bien.

Aplica esto a tu vida y sentirás felicidad todos los días

Hay veces que llegas a un punto donde quieres sentir felicidad constante y tranquilidad así estés lidiando con el estrés y la ansiedad. Para tener una vida con una salud emocional vibrante puedes practicar estas técnicas.

Una de ellas, que seguramente conoces muy bien, es hacer ejercicio, tal vez estés pensando ¡pero todo el mundo dice lo mismo! Sin embargo, si te pones a pensar un poco sobre por qué todo el mundo lo dice es porque algo bueno tiene que tener.

Y no es solamente la idea de meterte a un gimnasio, puedes realizar caminatas de 10 minutos o 30 minutos diariamente, andar en bicicleta o hacer ejercicios aeróbicos en tu casa. El ejercicio aporta tantos beneficios que seguramente no conoces porque no te has dado a la tarea de practicarlo.

Una de las razones por las cuáles en la actualidad las personas quieren involucrarse en el mundo fitness, no es precisamente para mantenerse solo en forma, sino porque hacer ejercicio produce una sensación de bienestar, de equilibrio emocional y relajación que sólo quien lo practica sabe que es lo mejor que se puede hacer en la vida.

La felicidad no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, tienes que trabajar constantemente en tu interior para lograrla y sentir plenitud. Si te consideras una persona perezosa o sedentaria, tienes que quitarte los límites que te impiden hacer ejercicio para sentir lo que es la verdadera felicidad.

Practica la respiración, tal vez digas, pero ¿qué tiene que ver la respiración con sentir felicidad? Realmente tiene todo que ver, la respiración consciente hace que tengas una sensación de felicidad, relajación, plenitud y además te aportará energía. Empieza con 10 minutos hasta aumentar el tiempo, notarás los cambios casi al instante.

¿Eres agradecido?

Si quieres notar cambios en tu vida en todos los aspectos, tener felicidad y empezar a ver cómo las cosas empiezan a resultarte mejor con el paso de los días, entonces agradece. Ser agradecido te hace consciente de las cosas que realmente importan en la vida.

Agradece desde que te levantas, hasta esa taza de café que te tomas por la mañana, tal vez al principio no sientas el agradecimiento como debe ser, no obstante, la practica constante hará que posteriormente lo hagas de forma automática.

Después de practicar unos días, notarás que tu vida va cambiando poco a poco, tendrás una actitud mucho más positiva ante cualquier tipo de situación o problema que tengas que enfrentar.

Otro método para practicar el agradecimiento y empezar a sentir la felicidad que tanto has buscado es escribir todas las noches, antes de dormir, diferentes tipos de agradecimiento, no importa si es por objetos tangibles o cosas intangibles, lo importante es que lo hagas todos los días.

Después de practicar ejercicio y practicar el agradecimiento verás que la felicidad estaba allí, simplemente tenías que hallar la forma de que a sintieras. Continúa con estas prácticas para una vida plena.