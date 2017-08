Algunos peruanos no quieren trabajar desde las 8 am

Por: Guillermo Tejada

Nosotros sí nos debemos "chupar" los apretones en los micros, en las combis, en ese mal invento que resulto El Metropolitano, en el Tren Eléctrico. Todos los días de la semana, excepto domingo para algunos, debemos correr a luchar por un asiento o un sitio estratégico de estos carros de la muerte para evitar ser robado, asaltado en plena combi (una de mis hijas fue asaltada dentro de una combi (Chama) a vista y paciencia de los cobardes pasajeros). Acaso no saben estos congresistas que pasando por estos problemas muchos de nosotros llegamos a tiempo?.

Se han puesto a pensar (algunos no lo hacen, solo disparan su lengua viperina para hablar estupideces) que una persona alta (1.85 mt), de contextura gruesa sufre (realmente se sufre) para encajar en un micro o una combi? Hay que doblarse (literal) en ocho para poder entrar, mantenerse a flote y evitar a los choros. Las subidas y bajadas a estos carros, incluyendo los ómnibus son toda una aventura. Ayer nomas casi me voy a los golpes con un tipo que estaba bien parado en la puerta, con tremenda mochila en la espalda y no dejaba bajar a nadie, a empujones lo hacían la gente de contextura normal (el típico peruano, de baja estatura, delgado y con olor a axila) y cuando me toco mi turno simple y llanamente no podía bajar. Tras pedirle dos veces que por favor bajara para hacerlo yo, me insulto y no me quedo otra que bajar a la fuerza. Claro ya se imaginaran lo que sucedió después con el tipo tirado en la pista producto del choque con un tanque como yo.

Todas estas cosas no la sufren nuestros padres y madres de la patria, pues tienen chófer, respaldo y "libre" las 24 horas del día de todos los días de la semana y de todos los días del año...algunos la conservan por un periodo, incluso, hasta cuando dejan el Legislativo. Así es la cosa estimado lector. Que suerte tienen algunos...llegan a su "trabajo" a la hora que le da la gana, solo quieren laborar dos horas de legislatura, ganan un huevo de plata y encima pitean y se amargan cuando alguien se queja. Que lindo es mi Perú. Bueno el Perú que conoce la gente, porque sabía Usted amable lector que existen varios Perus? Sí está el peruano de Lima, el peruano de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Provincia. También tenemos al peruano de la sierra y al de la Selva, ademas de los Purusinos (de Purus) que ya no saben si son peruanos, colombianos o brasileños.

Guillermo Tejada Dapuetto

gtejadad@yahoo.com

