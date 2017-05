A 37 años del ataque terrorista por parte del Sendero Luminoso, hoy recordamos aquel 18 de mayo

Por: Elio Esposito

Antecedentes de lo ocurrido.

En el año 1968, el General Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado al entonces presidente Fernando Balaúnde Terry logrando su derrocamiento de manera inmediata. Su gobierno dictatorial se extendió durante 7 años, llegando hasta 1975; momento en el que Velasco Alvarado es derrocado en el Tacnazo, liderado por el General Francisco Morales Bermúdez. Debido a las reformas llevadas a cabo por estos gobernantes el descontento en la población peruana se notaba cada vez más y Morales Bermúdez había tomado las riendas de la nación con un intento fallido por reparar todo el daño hecho al aparato económico.

Tras las constantes protestas, Morales Bermúdez propuso una Asamblea Constituyente en el año 1978 que marcaba el final de este régimen que se auto proclamaba “Revolucionario”. La luz parecía verse venir sobre los peruanos, se esperaba que todo volviese a la normalidad, pero en Latinoamérica las fuerzas paramilitares estaban en todos lados, organizados dispuestos a tomar el poder de cada una de las naciones.

El 17 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones.

El 17 de mayo es recordado por los peruanos como el inicio de una guerra que llevaría tiempo poder apaciguar. Cuando se convocó a elecciones el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso decidió no participar; pero eso no significa que no tomarían cartas en el asunto un día antes de las elecciones un grupo armado asaltó el pueblo de Chuschi, en el Departamento de Ayacucho, quemando las cédulas de votación de todos los habitantes de la zona. Los perpetuadores del acto fueron capturados y se les brindó a los pobladores del lugar afectado más material para que las elecciones pudiesen llevarse en igualdad de condiciones.

El 18 de mayo de 1980, se restaura el hilo democrático en Perú.

Es muy difícil para las personas que han vivido en dictadura asimilar el hecho de que volverán a tener participación en eventos electorales. El día 18 de mayo tras el primer acto terrorista a manos del Sendero Luminoso, el proceso electoral pudo llevarse con regularidad dejando como candidato electo a Balaúnde. Balaúnde Terry tomó el poder por segunda vez no consecutiva, tras haber sido derrocado en el Golpe de Estado de 1968.

Período crítico la década de 1980 en Perú.

Cuando Balaúnde asume el cargo de presidente, el país estaba en condiciones críticas que más allá de mejorarse acabaron por convertirse en un punto crítico en la historia peruana. La fuga de capital, la creciente deuda externa y la preocupante devaluación de la moneda, sumadas a los conflictos causados por los terroristas marcaron esta década de forma perjudicial para la nación. Se estima que en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas hubo alrededor de 70.000 muertos entre civiles y militares.

