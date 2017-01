7 CLAVES PARA ARRUINAR NUESTRA RELACION DE PAREJA

7182 1

Estoy convencido que muchos de nosotros hemos estado en una relación y hemos vivido discusiones y momentos incómodos con nuestra pareja, por eso les comparto 7 claves para que puedan contribuir a "arruinar su relación" ;)

1. Asuma y nunca pregunte. El 90% de los conflictos en la pareja tiene como origen la mala percepción del mensaje recibido. Las personas asumimos lo que la otra persona nos quiere decir, nos hacemos una percepción de lo que creemos que nos quiso decir y en base a eso reaccionamos y tomamos decisiones, muchas veces equivocadas.

“¿Amor puedes ser más considerada?”dice él. “Claro que sí” dice ella. A partir de ese día ella se vuelve más hacendosa en la cocina, en la lavandería y en la casa. Al cabo de un mes él vuelve a decir: “Amor no te dije que fueras más considerada”. ¿Suena familiar?

Y es que la pregunta que debió hacerse ella desde el principio es: ¿Qué es ser considerada para ti amor? Que no hagas bulla. ¿Cuándo? En las mañanas. ¿Dónde? En el cuarto y ¿Cómo? En el momento que sales de la ducha te pones las sandalias y haces ruido en el cuarto. El pedía A y la mujer hizo B.

2. Idealice a su pareja. Tortúrese preguntándose siempre, porque el/ella no es así como yo quiero o espero. Y es que está demostrado que biológicamente, somos diferentes. El hombre por ejemplo posee visión de túnel mientras que la mujer visión panorámica y es por eso que muchas veces el hombre nunca encuentra algo cuando la mujer se lo pide y la mujer siempre “tiene ojos hasta en la espalda”.

También está comprobado que la mujer habla entre 14 y 16 mil palabras al día mientras que el hombre solo entre 3 y 5 mil. La relación es casi de 3 a 1. El tema viene cuando el hombre normalmente se las gasta fuera de casa en el trabajo y es por eso que no es raro escuchar “¿Amor como te fue en el trabajo? ¿Que tal la pasaste?” Y el hombre solo contesta: “Bien”. Porque somos diferentes. En cambio la mujer no se puede ir a dormir sin gastarse la cuota de palabras del día (¿o no?)

3. Deje que la rutina los envuelva. Haga siempre lo mismo. Nunca varíe. Y menos en la intimidad. Total en la repetición está el gusto dicen. Así de esta manera la vida se tornará en una rutina y cuando menos lo esperen, todos los días serán iguales y aburridos. No salgan a cenar, no pasen tiempos ambos juntos y jamás se les ocurra hacer nada espontáneo.

4. Jamás le exprese cuánto ama a su pareja. Total el/ella ya lo sabe. Así acabará más rápido la relación. Y es que a las personas les gusta escuchar para poder sentir, así sean mil veces la misma frase o la misma afirmación. Pero si desea aburrir a su pareja cada vez que le pregunte lo mismo contéstele “¿Acaso ya no te dije que sí?” y así asegurará el fracaso de su relación.

5. Nunca hable del conflicto y espere a que se resuelva solo. Así puede ir acumulando y acumulando agua en el vaso, y cuando este se derrame, discutirá por todas las cosas que han pasado y será más fácil sacar en cara los temas no solucionados. Esto garantiza el deterioro de la relación.

6. Enfóquese en lo negativo y en sus defectos. No recuerde los detalles lindos por los cuales se sintió atraído a su pareja, ni su sonrisa, ni su ternura ni cómo lo/la hace sentir. En lugar de ello enfóquese en todo lo malo que tiene y hace, en la tapa del baño, en los pelos en el jabón, en la pasta de dientes abierta, en lo desordenada que es, en lo impuntual que es, en lo impulsiva que es. Le garantizamos que esta es la manera más segura para desenamorarse de la persona: enfocarse en lo negativo.

7. Cuando discuta utiliza palabras como SIEMPRE, NUNCA y TODA LA VIDA. Estos absolutos ayudan a reforzar las creencias que SIEMPRE discuten por lo mismo, que NUNCA van a cambiar y que TODA LA VIDA han venido comportándose igual. A medida que más los use, más se volverán real para usted. Por eso si quiere asegurar un distanciamiento, úselos a menudo con confianza.

A veces nos equivocamos pues nadie nos enseña a ser la pareja ideal. Amemos a nuestra pareja y aceptémosla tal y como es. Si vamos a intercambiar opiniones, discutamos pero no peliemos.

(Como consejo adicional, desde hace poco hemos hecho un acuerdo de que antes de cerrar los ojos, nos agradezcamos por los detalles y luego nos pidamos perdón por lo que pudo haber sucedido en el día, así las cosas no se acumulan: Funciona!)

Del Blog "De Mente AbunDANTE"