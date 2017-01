10. Nuestros hijos imitan lo que ven de nosotros

7134 2

Recuerdo mucho, que estábamos haciendo cola para que ellos se subieran a la primera montaña rusa, y en eso mi hijo me dijo: “mamá, súbete con nosotros”, y yo le dije: “no hay forma, no me gusta, tengo pánico, no puedo”, y en eso él me dijo: “mamá, siempre me dices que enfrente mis temores, ¿Por qué no enfrentas los tuyos?”. Para mí fue como un baldazo de agua fría, ¿Qué respuesta había ante eso? ¿Qué ejemplo le daba a mi hijo? El me dio una gran lección: Enfrenta!

Es cierto que estaba aterrorizada, pero lo hice! Debía ser consecuente, y aprendí que nuestros hijos no siguen lo que les decimos, sino los que nos ven hacer.

A veces no existe una armonía entre lo que decimos y hacemos y el ejemplo es el que arrastra. ¿Queremos una vida mejor para nosotros? ¿Queremos una vida mejor para nuestros hijos? ¿Queremos una vida mejor en nuestro entorno? Pues debemos ser el ejemplo. A veces es difícil, pero si pensamos en eso, nos apoyamos en “es difícil” y ni siquiera lo intentamos, y sin darnos cuenta, nos quedamos en una zona de confort que no nos hace feliz.

¿Dónde estás tú? En el grupo que dice: “es difícil, trato pero no puedo”; o en los que se olvidan del “tratan” y simplemente lo hacen!

Del Blog: Yo Claudia. Entre Mujeres y Mamás

Fuente: > www.mentaltrainers.com