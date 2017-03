LO QUE ENTENDEMOS POR PROSPECTIVA TURÍSTICA

Más datos

Hay quienes piensan que en épocas de turbulencias no se puede planificar y que estamos condenados a observar con cierto masoquismo el acontecer de los hechos futuros; por el contrario, hay quienes pensamos que por eso mismo en el turismo es más necesaria que nunca y que quienes planifican estarán entre los que sobrevivan y quienes sólo observan verán cumplirse sus peores pronósticos.

Escuchamos con frecuencia frases como "prepararnos para el futuro", "el futuro está en los niños", "construir la sociedad del mañana", etc., se trata indudablemente de frases con propósitos comerciales pero que logran captar nuestro interés e intranquilidad por el futuro.

En mi opinión, el conocimiento del pasado, presente y futuro proporciona una visión amplia y enriquecida de la vida, porque vivir solo en el pasado si bien nos facilita elementos valiosos, estanca nuestro raciocinio, porque tenemos una visión incompleta y parcial de los acontecimientos.

Por el contrario, el futuro es un horizonte amplio y abierto en el que ciframos nuestros ideales y esperanzas, es un ámbito en el que podemos imaginar y crear, mientras que el pasado pertenece a la memoria, donde nosotros no podemos hacer ya nada.

El porvenir es importante porque es donde vamos a vivir el resto de nuestros días y por ello tener una mirada anticipada del futuro nos permite estar preparados y actuar con menos riesgo de fracaso y reducir la incertidumbre del entorno

En este contexto, la prospectiva es un conjunto de pensamientos, intereses, sentimientos y sensaciones que proyecta un grupo de personas porque se construye con la participación de diversos actores sociales, pero todo ello a partir de una metodología, una imagen estructurada para la construcción de un futuro compartido y constituida por una caja instrumental de herramientas que orientan adecuadamente los procesos.

Pero no es un ejercicio exclusivamente racional, si bien hay aportes teóricos muy bien fundamentados, que amplían la claridad de los pensamientos, la prospectiva está concebida para la acción, pues ahí es donde se concreta el futuro, por lo tanto no es ficticia, influye en las decisiones y los acontecimientos. La prospectiva no plantea sistemas, planes o proyectos irrealizables.

Un aspecto atrayente de la prospectiva es el diseño de imágenes organizadas, entendidas éstas como abstracciones con relaciones coherentes y dinámicas. Al comienzo las imágenes son vistas de manera opaca, pero a medida que se avanza se van ordenando de manera nítida.

Entonces, es necesario precisar que la prospectiva no busca adivinar el futuro sino que pretende construirlo. Lo construye a partir de la realidad, no de una visión única y siempre deseable para la organización, sino en función de la selección de aquellos futuros que hemos diseñado y calificado como posibles y deseables.

Los estudios de prospectiva permiten la identificación, anticipación y proyección de tendencias en los campos sociales, económicos y tecnológicos, utilizando métodos participativos de debate, a fin de forjar nuevas redes sociales con la participación de diversos actores sociales, que son los representantes de intereses particulares de la sociedad. Por ello es crucial identificar una visión estratégica que no resulte utópica sino que reconozca y explique sus implicancias para las correctas decisiones y acciones del día de hoy.

Sin embargo, no es recomendable desprenderse totalmente del pasado, pues se puede aprender mucho de él. El futuro es susceptible de ser creado y modificado por nosotros, por ende, no debemos esperar que el mañana ocurra, porque entonces actuaremos siempre tarde ante los problemas ya generados u oportunidades que no podemos aprovechar. Construir el futuro significa dar un paso más adelante respecto de la anticipación.

La elaboración de un Plan de Prospectiva para el Turismo contribuye a una mayor conciencia sobre las características del negocio turístico entre los empresarios, a la vez que permite a los funcionarios estatales y a los políticos una visión más certera de los impactos de la actividad turística, sobre el territorio y acerca del marco institucional y económico que precisa el sector.

La prospectiva se basa sobre la premisa de que: no es factible conocer con exactitud el futuro, por lo que es posible concebir futuros alternativos y de entre ellos seleccionar el mejor, para luego construirlo estratégicamente.

En ese sentido, la construcción de futuros requiere de una buena dosis de creatividad y la aplicación de importantes elementos de carácter teórico y metodológico. En prospectiva se ven conjugadas de manera inteligente actitudes e instrumentos de alta creatividad y de relativo subjetivismo, con técnicas y posiciones provenientes de las ciencias naturales y las ciencias físicas.

En turismo, existe la necesidad de realizar un estudio de prospectiva, que explore los escenarios del futuro en que pueda desarrollarse la actividad, por lo tanto es necesario para poner en marcha un proceso de reflexión y de análisis sobre el modelo turístico aplicado, de manera que las respuestas conseguidas puedan ser utilizadas para la formulación de estrategias por los agentes que operan en el sector.

Los retos de competitividad que expone el escenario turístico obligan a apostar por el consenso entre todos los sectores sociales y económicos involucrados en ésta actividad. Se trata de lograr un acuerdo que permita poner en marcha un conjunto de medidas integrales que permitan reestructurar y adaptar el sistema turístico. De ésta manera, se podrá adecuar el sector a las nuevas exigencias y condiciones del mercado, porque el comportamiento y las preferencias del ser humano han cambiado, así como consolidar un sistema turístico competitivo sostenible y orientado al incremento de los beneficios sociales y económicos.

No podemos, esperar sentados a que se produzcan un cambio positivo que nos ayude a crecer y desarrollar. Debemos tener una actitud proactiva hacia el cambio y generar los escenarios futuros más deseables. La prospectiva nos ayudará en este esfuerzo y estamos seguros que lograremos alcanzar el éxito. Pero cuidado, la prospectiva no es la foto, al contrario es totalmente dinámica, es más bien la película.

Eco. JOSE SOTO LAZO

Fuente: > Diversas