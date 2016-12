Diversificar Mitos y Conceptos

Mitos sobre el concepto de diversificar

¿Qué sucede si tengo muchas canastas pero no tengo la mitad de huevos? Los huevos representan el dinero, y las canastas los negocios. Si tengo solo un huevo, ¿cómo podría ponerlo en dos canastas? Me tocaría romperlo y lo terminaría estropeando. Pero esto es lo que la mayoría de la gente hace. Estropea el huevo. Vemos a muchas personas con poco dinero, intentándola poner en varias canastas. Para ello hay que informarse, invertir pero primero en conocimiento y no hacer caso de un dicho popular.

Si tenemos a dos personas, la primera con un capital de un millón de dólares para invertir. La segunda solo 500 dólares, y es todo lo que tiene. La persona de más dinero seguro se ha formado, conoce las reglas del dinero, conoce las reglas de las inversiones, se asesora bien y se toma las cosas enserio. Si conoce bien su tolerancia al riesgo, le ayuda a crearse un portafolio de inversión acorde a su tolerancia al riesgo , por ello invierte en activos. En otras palabras, diversifica. Es imposible entonces en su caso que todos estos factores fallen, ya que para debería fallar todo el sistema financiero. Pero este es otro problema. Lo que quiero decir es que en este caso de la primera persona si es correcto diversificar.

Ahora vamos a analizar el caso de la segunda persona, la que tiene solo 500 dólares, ¿conocerá su tolerancia al riesgo? Lo más seguro es que ni siquiera se haya informado. Solo sabe que necesita dinero, aunque siempre hay una excepción a la regla. Si no tiene información, si no conoce su tolerancia al riesgo y solo conoce que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, entonces ¿Qué va a hacer con los 5oo dólares? Exacto, los va a estropear.

Cuando no hay que diversificar, lo único que se consigue es empeorar las cosas, es casi garantía de fracaso. No va a ganar.

Por ello hay que darse cuenta que es grave la mal interpretación de este concepto. La mayoría de las personas usan este concepto para promocionar sus negocios en Internet, pero aquí te explicaré más sobre esto y de porque no debes escuchar a estas personas.

¿Qué es lo que dicen los expertos?

No todo el que se llame experto, lo es. Cuando un bróker te dice que debes diversificarte es porque él gana dinero cuando realizas una operación, independientemente ganes o pierdas. Habrá excepciones, pero los buenos bróker casi seguro no trabajan con alguien de 500 dólares. Un buen bróker trabaja con alguien de un millón de dólares para arriba.

Pero hay otros expertos que te enseñan cosas que puedes aplicar, como Robert Kiyosaky, el cual dice que diversificar es un error. Lo que él aconseja es ¡Focus!, que se traduce como ¡Enfócate!

F – Follow: Siga

O – One: un

C – Course: camino

U – Until: hasta

S – Successful: el éxito

Entonces no te pongas a hacer varios negocios, tienes que enfocarte en algo. Robert hizo su fortuna invirtiendo primero en un activo y cuando ya tuvo éxito, invirtió en otro. Estos son los verdaderos expertos. Ahora te voy a explicar un poco del cuadrante del flujo del dinero. Se ha distorsionado tanto en Internet que ha creado una verdadera confusión.

En este cuadrante se muestra el empleado, luego el auto-empleado (trabaja para si mismo). Luego en la derecha el dueño de negocio (tiene un sistema trabajando para él), y por último el inversionista (él que hace que el dinero trabaje para él). La idea es que empieces como empleado, para después pasarse a auto-empleado, y cuando tengas más libertad, pases a ser dueño de negocio. Cuando ese negocio ya produzca dinero, estés o no estés, entonces ahora si te puedes volver inversionistas.

Pero ser inversionista es el último del cuadrante, y la mayoría de la gente quiere empezar siendo inversionista con 40 dólares, y luego se preguntan porque perdieron. Y hay personas ofrecen ser inversionista con 500 o 50 dólares. Pero esto son estafas. Entonces primero hay hacer el proceso, no empezar por el final . Nada se construye en un día. Entonces doy por finalizada la aclaración del concepto de diversificar.

