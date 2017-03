Zooterapia como beneficio para niños con autismo

Por: Valeria Chuquimez

Sin embargo debido a los tratamientos que hasta ahora se han dado sobretodo en niños con autismo, los familiares y los profesionales son testigos de la eficacia de estas terapias y sobretodo de la mejora de estos pequeños a nivel psicológico y físico.

Es por esta falta de respaldo científico que la Asociación Catalana de Zooterapia ha decidido emprender una investigación científica para evaluar más a fondo la eficacia y eficiencia de las intervenciones en los pacientes y sobretodo dar a conocer y promulgar los beneficios de las terapias asistidas con animales que permitirían mejorar la salud de quienes más necesitan ayuda y nosotros no somos capaces de dársela. Esta asociación fue fundada en el año 2009, sus fundadoras Ana Güimil y Ave Torras empezaron en el año 2004 como adiestradoras de perros de asistencia, más tarde se titularon como Zooterapeutas por l’Institut Français de zoothépapie.

Las intervenciones de zooterapia no pretenden reemplazar ningún método médico, de lo contrario plantean ser un complemento, de manera en que se pueda promover y mejorar los aspectos relativos a la integración social de las personas con autismo, también reforzar la autoestima, y la seguridad de cada persona tratando de brindar una mejor calidad de vida a los pacientes.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La metodología que usaran se basa en la observación, la investigación tendrá un programa que intervendrá en los pacientes, de modo que se podrá valorar de forma específicas los efectos así como también se podrán validar los datos para realizar replicas del tratamiento con más personas. Este programa se llevara a cabo por la Asociación Catalana de Zooterapia con la colaboración de la Fundación Autismo Diario, han planteado 8 sesiones para 4 grupos de 3 niños o niñas que sufran del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este estudio plantea analizar la comunicación especial que se estable entre el/la niño/a y los animales de la terapia.

Esta terapia está enfocada en diferentes fines, todos buscando la mejora del paciente, a nivel psicológico se busca:

LOGRAR EMPATÍA

La mayoría de niños se sienten identificados con los animales, por lo que es fácil para ellos sentir empatía por los animales que sentirla por un humano, debido a las dificultades para relacionarse que tienen los niños con TEA. También se debe a que es más fácil determinar lo que los animales están sintiendo a través de la comunicación gestual, determinar los sentimientos en una persona es complejo y más aún para estos pequeños.

CAMBIAR EL ENFOQUE

Los animales también pueden ayudar a los pacientes a ver la cosas de diferente manera, sólo pongámonos a pensar en lo felices que somos de tan solo ver a un pequeño cachorro, de esta manera ellos son capaces de brindar apoyo a personas que sufren de depresión y autoestima baja, haciendo que su percepción cambie, creando un ambiente más amigable. El incremento de la autoestima se da ya sea por el hecho de que los pacientes le pueden dar órdenes a los animales y de esta forma se sienten escuchados y valorados o también cuando se les da la tarea de cuidar de un animal, se sienten capaces de responsabilizarse de ellos.

SOCIALIZACIÓN

Todas las personas se muestran alegres y sociables en presencia de un animal, y esto es algo que vemos todos los días, la interacción con ellos es útil también para tratar el estrés y la ansiedad ya que los disminuye y mejora nuestro estado de ánimo, un momento con ellos podría ser lo equivalente a una buena dosis de endorfinas para mejorar nuestro humor y relajarnos.

NO MAS SOLEDAD

Los colabores de la Asociación Catalana de Zooterapia aseguran que los pacientes tratados en sus sesiones comparten más risas, juegos e incluso crean más vínculos afectivos en interacción con los animales que con demás personas, de todas formas estas terapias los ayudan y los usuarios luego sienten la necesidad de contar sus experiencias a todos.

ACEPTACIÓN

Los animales no juzgan a las personas ni las califican, ellos no se detienen a mirar la manera en la que se visten, o qué cosas poseemos, los animales tienen una manera particular de aceptar a las personas, sin juicios y es por esto que los pacientes llegan a sentir mucho afecto de parte de los animales ya que saben que no están siendo examinados.

Como he recalcado son muchos los beneficios que nos trae la Zooeterapia, pero ¿Qué hay para los animales que participan en ella?

Pues los animales colaboran en las sesiones de diferentes maneras, apoyan como:

MEDIO PARA LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Estos animales obtendrán atención y consentimiento de los pacientes ya que representan un estimulo muy saliente y llamativo, si es manejado correctamente puede ayudar a desarrollar muchas capacidades a las personas que acudan a la terapia, por ejemplo perfeccionando la atención, la concentración, el contacto visual, etc.

EL EQUIPO CANINO

La Asociación Catalana de Zooterapia (ACZ) cuenta con un equipo canino que está conformado por animales preparados para realizar las terapias, estos perros no sufren de estrés ni inquietud, la asociación no selecciona a los perros por raza, si no por el carácter y temperamento que poseen.

“Trabajamos con animales afables, sociables y con gran predisposición al trabajo. Es importante que no muestren estrés ni inquietud durante las sesiones de trabajo y que se sientan cómodos tanto con los usuarios de nuestras terapias con animales como con otros posibles animales con los que pueda compartir la sesión”. Nos explica el equipo de ACZ de igual manera ellos trabajan con dos lindos conejitos llamados Pitim y Patm, también cuentan con una tortuga llamada Rapunzzel.

EL EQUIPO TERAPEUTICO

Está formado por profesionales del mundo de la psicología, la investigación y la zooterapia, todos los miembros del equipo cuentan con experiencia realizando diferentes tipos de terapias con animales como por ejemplo: de discapacidad intelectual, enfermedades mentales, autismo infantil y juvenil,etc.

Luego de realizar su proyecto de investigación se programaran grupos estables para los pacientes que lo deseen, y con respecto a las familias que no tienen fondos económicos la Fundación Autismo Diario brindará becas, ya que el principal objetivo de este estudio es mejorar la salud de quienes lo necesitan y brindar apoyo a las familias.

